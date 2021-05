Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de utilizare a serviciilor digitale in Romania a crescut intr-un ritm accelerat, aproximativ 4,1 milioane de romani devenind utilizatori incepand cu 2019, ceea ce a ridicat numarul total la 10,8 milioane de persoane, conform unui studiu realizat de McKinsey & Company in ultimele sase luni.…

- Dupa ce a atins doua varfuri semnificative in primavara și toamna 2020, excesul de mortalitate din UE a inceput sa scada in primele doua luni ale anului 2021. 16% in ianuarie și 5% in februarie, comparativ cu mediile din aceeași perioada in 2016 – 2019 . Aceste informații provin din datele privind excesul…

- ”CEC Bank, institutia financiara cu cea mai lunga traditie si cea mai extinsa retea teritoriala din Romania, acorda si in anul 2021 credite prin programul IMM Invest, avand alocat un plafon de garantare de circa 1 miliard de lei”, a informat banca. Programul IMM Invest faciliteaza accesul la finantare al afacerilor mici…

- Facebook a informat ca serverele sale au fost, din nou, compromise. Au fost sparte date personale aparținand unui numar de 533 de milioane de utilizatori, din peste 100 de țari. Din fericire, Romania nu se numara printre aceste natiuni, insa Republica Moldova este una dintre tarile afectate. Care sunt…

- Conform indicelui economiei si societatii digitale (2020), raport prin care inca din 2014 Comisia Europeana monitorizeaza progresele digitale ale statelor membre, nivelul competentelor digitale elementare si cele de utilizare software situeaza Romania pe locul 27 in randul statelor membre ale UE. Mai…

- Aportul economiei digitale in anul 2019 a fost estimat pana la 16% din PIB, daca se are in vedere digitalizarea din sectoare precum agricultura sau cel public, iar conform definitiei restranse, contributia economiei digitale la formarea PIB este estimata la 8,6% la nivelul anului