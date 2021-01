In aceste zile, prețul motorinei a depașit pragul de 5 lei pe litru depașind astfel pragul psihologic de care s-a tot apropiat de la inceputul anului pana acum. Dupa un an cu prețuri mici, a venit din nou timpul sa dam 5 lei pentru un litru de motorina. Deja, la aproape toate benzinariile, prețul motorinei a ajuns la pragul psihologic de 5 lei, foarte puține fiind cele care mai dau motorina la un preț de sub 5 lei pe litru. Benzina si motorina s-au scumpit la pompa cu 6 bani pe litru incepand de la 1 ianuarie 2021, ca urmare a majorarilor de accize operate conform Codului fiscal, insa de la 1…