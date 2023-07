Produsul Intern Brut, pe serie bruta, estimat pentru trimestrul I 2023 a fost de 318,557 miliarde lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 2,4% fata de trimestrul I 2022, arata datele provizorii publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Pe date ajustate sezonier, PIB-ul estimat pentru trimestrul I 2023 a fost de 394,379 miliarde lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 0,2% fata de trimestrul IV 2022 si cu 2,9% fata de trimestrul I 2022.

Fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 2,4% pe…