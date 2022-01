A crescut numărul violențelor domestice, al violurilor și cel al actelor sexuale cu un minor Conform datelor oferite de Inspectoratul de Poliție Județean Iași, anul 2021 au fost inregistrate mai multe cazuri de abuzuri in familie, violuri și acte sexuale cu un minor. In ceea ce priveste faptele de violenta in familie, in anul 2021 au fost inregistrate 2.358 de fapte, acestea reprezentand 30,76% din numarul infractiunilor contra persoanei. „Ponderea este detinuta de lovire sau alte violente (1.439), abandonul de familie (260), infractiuni prev. de legea pentru prevenirea si combaterea violenței in familie – Legea nr. 217/2003 (339), amenintarea (163), nerespectarea masurilor privind incredintarea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

