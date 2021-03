A crescut numărul sarcinilor cu gemeni în mai multe state din lume Din 1980, rata globala a gemenilor a crescut cu o treime, de la 9 la 12 la 1.000 de nașteri, ceea ce inseamna ca aproximativ 1,6 milioane de gemeni se nasc in fiecare an la nivel mondial și unul din 42 de copii nascuți face parte dintr-un set de gemeni. Acest lucru este datorat in marte parte creșterii numarului de reproduceri asistate medical, inclusiv fertilizarea in vitro (FIV), stimularea ovariana și inseminarea artificiala. O alta cauza a acestei creșteri consta in decizia femeilor, din ultimele decenii, de a face copiii la varste inaintate – intrucat șansele de a avea gemeni cresc odata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

