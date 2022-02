Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 1 februarie, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea IJJ au desfasurat in parteneriat cu reprezentantii Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Tulcea activitati de informare, educare si constientizare la Scoala Gimnaziala Sarichioi. Activitatile de astazi…

- Marijuana și etnobotanicele, urmate de ecstasy, LSD, amfetamine și cocaina, sunt principalele droguri consumate in Caraș-Severin, potrivit datelor centralizate de Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Caraș-Severin. Specialiștii centrului au acordat asistența, in 2021, unui numar…

- Sediul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș a gazduit vineri, 21 ianuarie, o intalnire de lucru intre rectorul universitații, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei,și coordonatorul Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog…

- Președintele CJ, Corneliu Ștefan a avut luni, 3 ianuarie 2022, prima intalnire din 2022 cu personalul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap de la Țuicani-Moreni. ” Am vrut sa stau de vorba cu angajații centrului, avand in vedere ca instituția in care lucreaza a intrat de anul…

- Politistii Serviciului Rutier Bistrita-Nasaud in parteneriat cu specialistii Agentiei Nationale Antidrog /Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Bistrita-Nasaud desfasoara activitati punctuale, cu rol preventiv, destinate conducatorilor auto din judet*_Activitatile pun accent pe constientizarea…

- Proiectul national “Necenzurat”, implementat la nivel local de Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog (CPECA) Calarași, dezvolta in randul elevilor aptitudini specifice si resurse de care au nevoie pentru a rezista influentelor sociale, de a intelege corect cunostintele despre droguri…

- In luna noiembrie, specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Buzau deruleaza activitați de informare adresate elevilor din județul Buzau, la Liceul Tehnologic ,,Meserii și Servicii”, Școala Postliceala ,,Florentina Mosora” și Liceul Tehnologic ,,Victor Frunza”. Prin…

- Consumul de droguri este un fenomen care ia tot mai multa amploare printre tineri și adolescenți. La Bistrița exista, de 15 ani, un centru care vine in sprijinul consumatorilor dar și aparținatorilor acestora. Știai?!? Tinerii și adolescenții sunt tot mai prinși in aceasta mreaja a consumului de droguri.…