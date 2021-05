A crescut numărul medicilor de familie implicați în campania de vaccinare A crescut numarul medicilor de familie din județul Gorj implicați in campania de vaccinare. Din peste 200 de medici, 60 și-au dat acordul sa participe la campania de imunizare a populației care a inceput saptamana acesta la nivel național. Peste 3.000 de medici de familie din intreaga țara sunt angrenați in activitați de vaccinare. Potrivit lui Narcis Stoian, inițial doar 50 de medici de familie din județ și-au expirmat dorința de a participa la acțiunile de administrare a serului anti-COVID. Ulterior, au depus cereri și alte cadre medicale care dețin spații conforme pentru campania de vaccinare.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

