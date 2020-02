A crescut numarul de viroze respiratorii. La Spitalul Judetean Constanta sunt sectii cu accesul vizitatorilor interzis sau limitat

Ca urmare a numarului crescut de viroze si infectii respiratorii, incepand cu data de 31.01.2020 este interzis accesul vizitatorilor in sectiile cu risc: ATI STI adulti si copii, Oncologie, Neonatologie, Pediatrie, Obstetrica Ginecologie 2 et.7 , Cardiologie, Medicina Interna 1, Medicina Interna 2 si Nefrologie. In celelalte sectii, accesul la vizita ramane limitat. Astfel, are acces un singur vizitator pacient. Durata vizitei este de maximum 10 minute. Vizitatorii sunt obligati sa se echipeze c ...