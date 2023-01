A crescut numărul de OZN-uri raportate agențiilor americane de către aviatori și militari Cea mai importanta agenție de spionaj din SUA a declarat joi ca 366 de noi cazuri de fenomene aeriene neidentificate au fost raportate agențiilor de informații americane incepind din martie 2021, scrie CNBC. Cele 366 de rapoarte nou adaugate se alatura unui catalog de 144 de cazuri care au fost documentate in ultimii 17 ani. Recordul total de activitați aeriene bizare se ridica acum la 510. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

