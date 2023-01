Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in decembrie 2022 cu +4.88% fata de decembrie 2021, atingand un volum de 12.437 unitati. Per total an 2022, inmatricularile de autoturisme noi au atins valoarea de 129.328 unitati, in crestere cu 6.7% fata de 2021, respectiv 121.208 unitati. In…

- Anul 2022 a fost unul bun pentru industria auto de la noi din țara. In primele 11 luni, potrivit datelor furnizate de catre Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), au fost produse 473.535 de autoturisme la uzinele Dacia și Ford Otosan. Asta inseamna o creștere de 24.6%, comparativ…

- Romania se afla pe locul șase la producția de mașini in Uniunea Europeana, cu o medie de peste 40.000 de mașini pe luna. Romania produce mai multe mașini decat țari precum Italia și Ungaria, dar mai puține decat Cehia și Slovacia, relateaza Agenția BTA și Rador. Cel mai recent raport al Asociației Producatorilor…

- Romania, pe locul 13 in Uniunea Europeana, la categora autoturisme noi inmatriculate. TOP marci vandute Romania se situeaza pe locul 13 in Uniunea Europeana, cu 105.817 autoturisme noi inmatriculate la zece luni, in creștere cu 8,1% comparativ cu perioada similara din 2021. Conform datelor ACAROM (Asociația…

- In luna octombrie 2022, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +12.2% fața de octombrie 2021, atingandu-se un nivel de 745.855 unitați. Pe primele zece luni din 2022: Au fost inmatriculate 7.529.965 unitați, o scadere cu -8.1% fața de perioada similara din 2021 Au fost…

- Productia nationala de autoturisme a crescut cu 27,7%, in primele zece luni ale anului, fata de intervalul similar din 2021, pana la 425.423 de unitati, arata datele centralizate de Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), publicate marti. Fii la curent cu cele mai noi…

- Campania „O strada si un bust pentru Constantin Stroe in Pitesti”. Jurnalul de Argeș continua campania ”O strada și un bust pentru Constantin Stroe, in Pitești”, in cinstea a ceea ce a reprezentat directorul general al Dacia și ACAROM – Asociația Constructorilor de Automobile din Romania, pentru județul…