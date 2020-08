Stiri pe aceeasi tema

- Iulie a fost cea mai grea luna a pandemiei de coronavirus pentru multe țari, cu peste 8 milioane de cazuri inregistrate – aproape la fel ca in primele șase luni de cand a izbucnit in China, au aratat cifrele. Dupa ce numarul infectarilor cu Covid-19 a depașit pragul de 18 milioane la nivel global, luni,...…

- Alexandru Rafila, directorul Societații Romane de Microbiologie, afirma ca este de așteptat ca numarul cazurilor de pacienți care au nevoie de terapie intensiva, dar și numarul deceselor provocate de Covid-19 sa creasca in urmatoarele saptamani. „E un decalaj intre creșterea numarului de cazuri noi…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției Boli Infecțioase II de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, spune ca masurile de limitare a raspandirii coronavirusului trebuiau luate mai devreme, inainte ca numarul cazurilor sa o ia pe panta ascendenta. In situația actuala, trebuie sa mai așteptam pentru reducerea…

- Medicul Beatrice Mahler se așteapta ca numarul de cazuri de COVID-19 sa continue sa creasca in urmatoarele doua saptamani și spune ca singura modalitate de a opri raspandirea virusului este sa incepem toți sa purtam masca, inclusiv pe strada. "Ma aștept la o creștere in urmatoarele doua saptamani.…

- Noi declarații ale Ministrului Sanatații, in aceasta dimineața. Nelu Tataru spune ca situația din spitale nu ar fi una foarte grava. Totodata, el considera ca numarul noilor imbolnaviri va scadea in perioada urmatoare.

- Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, tarile ar trebui sa ia in considerare impunerea din nou a unor restrictii stricte de miscare a populatiei in conditiile in care numarul cazuri de Covid-19 s-a dublat la nivel mondial in ultimele 6 saptamani.

- Ministerul Sanatații din Israel a declarat marți ca 217 de studenți și profesori din 31 de instituții de invațamant au fost diagnosticați cu coronavirus, adaugand ca aproximativ 100.000 de persoane au intrat in carantina, la doua saptamani de la deschiderea școlilor, potrivit ziarului Haaretz.

- 245 de persoane bolnave de coronavirus in R. Moldova sint in stare grava, iar alți 17 pacienți sint la respirație asistata. Șefa Direcției politici in domeniul asistenței medicale spitalicești, Svetlana Lupu a explicat de ce numarul cazurilor grave este atit de mare. Potrivit specialistei, de cele mai…