- Serviciile de ambulanța și direcțiile de sanatate publica sunt in așteptarea avizarii Legii 59/2022 pentru a nu pierde posturile suplimentate in perioada starii de alerta, a declarat pentru Puterea.ro, managerul Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, dr. Alis Grasu. Este vorba despre 1.000 de posturi…

- Creșterea infectarilor in Europa poate sa ingrijoreze numai daca un numar crescut de cazuri COVID se va cupla și cu un numar mai mare de spitalizari, a spus ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, la RFI . Ministrul Sanatații a spus ca decizia de ridicare brusca a tuturor restricțiilor in Romania nu…

- De miercuri, 9 martie, intreaga țara scapa de starea de alerta in timpul careia au fost impuse masuri anti-Covid. In școli dispar scenariile in funcție de infectari, dar și suspendarea orelor la un anumit numar de cazuri Covid-19.

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a trimis marți inspectoratelor școlare precizari cu privire la funcționarea școlilor dupa incetarea starii de alerta. Potrivit ministrului Educației, incepand cu data de 9 martie va inceta starea de alerta instituita pe teritoriul Romaniei, deci și masurile sectoriale…

- Potrivit deciziei Guvernului de a nu mai prelungi starea de alerta, azi este ultima zi in care se aplica restricțiile impuse pe timpul pandemiei de coronavirus. De maine, viața incepe sa revina la normal! O parte din masurile existente pe perioada starii de alerta nu iși vor inceta, totuși, aplicabilitatea…

- Pe 16 martie 2020 Romania intra in stare de urgența, pe fondul declanșarii pandemiei de COVID-19, dupa doua luni fiind statuata starea de alerta, prelungita perioadic. Ultima prelungita a fost pe 7 februarie 2020, cu termen final pana marți, 8 martie. Dupa ridicarea starii de alerta persoanel fizice…

- ​​Ludovic Orban susține ca, dupa depașirea valului 5 al pandemiei de COVID-19, guvernul trebuie sa renunțe la prelungirea starii de alerta și sa ridice toate restricțiile impuse. „E timpul sa revenim la o viața normala”, spune liderul Forței Dreptei. „Deja cunoaștem aproape…

- DOCUMENTE: Principalele masuri și restricții pentru valul 5 al pandemiei de COVID. CNSU a hotarat prelungirea starii de alerta Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat hotararea de prelungire a starii de alerta pe teritoriul Romaniei. Totodata au fost stabilite și o serie de restricții…