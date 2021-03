Rezultatele unui sondaj recent arata ca tot mai mulți cetațeni americani, in special tineri ai Generației Z, se identifica cu comunitatea LGBTQ. Potrivit Gallup, o companie americana cunoscuta pentru serviciile de analiza și consultanța, exista o creștere de la 4.5% (2017) la 5.6% (2021) in ceea ce-i privește pe americanii care se identifica ca fiind persoane bisexuale, transgen, gay sau lesbiene, anunța CNN . Președintele Campaniei pentru Drepturile Omului, Alphonso David, a declarat ca datele confirma ceea ce susțin avocații de multa vreme: exista mai multe persoane LGBTQ in SUA decat reflecta…