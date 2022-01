A crescut numărul alarmelor false la ISU Suceava Numarul alarmelor false a crescut in 2021 comparativ cu 2020. Bilanțul ISU Suceava arata ca anul trecut au fost 20 alarme false, fața de 14 in anul precedent. ISU Suceava a inregistrat anul trecut 15.449 ieșiri la intervenții, fața de 14.684 ieșiri in anul 2020. Din totalul ieșirilor la intervenții, 15.154 au fost situații de […] The post A crescut numarul alarmelor false la ISU Suceava first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

