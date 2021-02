A crescut interesul pentru vinurile românești. Vinul roze – vedeta acestei ierni Degustarile, promovarea intensa a cramelor romanești, dar și calitatea pe care o ofera in ultima vreme vinurile autohtone au facut ca romanii sa le consume cat mai mult. In trecut, tendința cumparatorilor era sa aleaga de la raft bauturile ieftine, insa in ultimii ani am asistat la o tendinta a consumatorilor de a incerca vinurile de clasa medie sau premium, devenind mai apoi fideli acestor produse. Inainte de pandemia de Covid-19 atat cramele, cat și magazinele de specialitate s-au indreptat spre publicul tanar. Au fost organizate degustari cu angajații companiilor IT, diverse firme au organizat… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid (CNCAV) a decis amanarea vaccinarii a 66.884 de persoane sub 65 de ani, programați in perioada 30 ianuarie – 11 februarie, pentru dupa 16 februarie. Decizia de a impinge cateva zile momentul imunizarii persoanelor sub…

- Bucureștiul a intrat de miercuri in scenariul galben, cu o rata de infectare de 2,96 la mie. In scenariul roșu mai raman județele Cluj, Ilfov și Timiș, informeaza Mediafax. Conform bilanțului Covid publicat miercuri de GCS, Bucureștiul intra in scenariul galben. Rata de infectare a coborat…

- Cadrele medicale continua sa se imunizeze anti-Covid in județul Timiș. De la inceputul etapei I au fost vaccinați aproape 10.000 de oameni in județ. La Spitalul „Victor Babeș” a inceput administrarea rapelului și au primit deja a doua doza atat medicul Virgil Musta, cat și alte cadre medicale.

- „Interesul (mafiei - n.r.) in vaccin se datoreaza cererii mari si rezervelor mici", se arata intr-un raport intern al departamentului politiei care monitorizeaza infiltrarea mafiei in economie. Secretarul general Interpol, Jurgen Stock, a avertizat luna trecuta ca vaccinul va deveni „aurul lichid al…

- Județul Ilfov continua sa aiba cea mai mare rata de infectare din țara la mia de locuitori, 4,11. Municipiul București are cele mai multe cazuri noi de COVID-19, iar Cluj este pe locul doi in topul județelor afectate in ultimele 24 de ore.Grupul de Comunicare Strategica a raportat joi, 7 ianuarie, 4.951…

- Nici in 2020, un an marcat de pandemia de Covid-19, operele sale nu au prezentat mai putin interes. Datele casei de licitatii Artmark arata ca in topul celor mai scumpe opere de arta ale romanilor in licitatiile internationale, primele patru pozitii sunt ocupate de Ghenie, picturile sale avand preturi…

- O privire globala asupra comportamentului consumatorilor si a planurilor lor pentru sarbatorile de Craciun continua sa arate incertitudinile declansate de criza Covid-19. Cea de-a 13-a editie a sondajului international Ferratum privind comportamentul consumatorilor, arata o schimbare a valorilor, dar…

- In ultimele 24 de ore, 155 de bistrițeni au fost confirmați cu CoVid-19, 4 pacienți au fost declarați vindecați, iar alți doi au decedat. In același interval a crescut numarul persoanelor intrate in carantina cu 130, iar alte 96 au intrat in izolare. Au fost procesate 191 de teste. La nivel național…