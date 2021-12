A crescut cu 10% media de vaccinare la Universitatea din Craiova Universitatea din Craiova a centralizat situatia personalului vaccinat in luna decembrie. Spre deosebire de luna octombrie, rata de vaccinare a crescut cu 10%. Practic, fata de luna octombrie s-au vaccinat in plus 163 de persoane. Intre timp a crescut si numarul persoanelor angajate. La Universitatea din Craiova, rata de vaccinare a ajuns la 84,78% in decembrie la 1.603 angajati, fata de 74,79% cat a fost in octombrie la 1.599 de persoane angajate. Cresteri au fost la fiecare categorie de personal. Cea mai mare crestere a fost la personalul nedidactic de la 62,93% la 85,48%. Si la personalul didactic… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

