A crescut consumul de canabis si de substante psihoactive  

- Azomureș isi opreste temporar activitatea Foto: Arhiva. Ministerul Agriculturii evalueaza consecințele pe care le-ar putea avea asupra recoltelor de anul viitor o eventuala întrerupere a producției de îngrașaminte de catre Azomureș. O echipa de specialiști lucreaza…

- Grecia si SUA si-au reinnoit pactul de cooperare in domeniul apararii ce faciliteaza o expansiune a instalatiilor americane in regiune aproape de granita cu Bulgaria si Turcia si permite o asistenta mai rapida a aliatilor, ca si o crestere a abilitatii NATO de a descuraja Rusia in Marea Neagra si Balcanii…

- Polițiștii de la Direcția de Combatere a Criminalitații Organizate și procurorii de la DIICOT – Structura Centrala au acționat pentru prinderea in flagrant a membrilor unei grupari despre care existau date ca face trafic cu pietre semiprețioase aduse din Ucraina și trecute prin Vama Siret. ...

- Opt persoane au fost trimise in judecata in dosarul privind cea mai mare captura de heroina din Romania, descoperita in Portul Constanța. Aproape o jumatate de tona de droguri era disimulata in role de bitum, piatra, lana sau drojdie. Aproape o tona și jumatate de heroina a fost descoperita de polițiștii…

- Bulgaria a trimis luni 350 de militari la granita sa cu Turcia in sustinerea politiei de frontiera, din cauza unei presiuni in crestere a migratiei, a anuntat ministrul bulgar al apararii, Gheorghi Panaiotov, informeaza luni AFP, transmite AGERPRES . „Incepand de lunea aceasta sunt militari la frontiera…

- Bulgaria a trimis luni 350 de soldați la granița cu Turcia în sprijinul poliției din cauza presiunii migratorii în creștere, a anunțat ministrul Apararii Georgy Panayotov, potrivit AFP."De luni sunt soldați la granița bulgaro-turca pentru a sprijini poliția de frontiera. Au fost…

- In fiecare an pe data de 31 octombrie este sarbatorita Ziua Internationala a Marii Negre, data la care in anul 1996, a fost semnat Planului Strategic de Actiune pentru Marea Neagra de catre cele sase tari riverane Marii Negre: Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia si Ucraina. Marea Neagra este situata…

- Sezonierii care lucreaza in alte țari sa solicite contract legal de munca Foto: Wikipedia.org Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca îi îndeamna pe cei care vor sa lucreze sezonier în alte tari din Europa sa aiba un contract legal de munca si sa îsi…