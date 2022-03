Stiri pe aceeasi tema

- S-a dublat volumul de vanzari euro la casele de schimb valutar de la inceputul razboiului dintre Rusia și Ucraina. De asemenea, cautarile de la Google ale romanilor s-au schimbat, majoritatea fiind interesați de cursul valutar și de variațiile monedelor de circulație internaționala. Ce spun specialiștii…

- Escaladarea conflictului dintre Ucraina și Rusia va avea efecte economice importante prin trei canale principale de propagare – energie, comerț și sectorul financiar – in funcție de duritatea sancțiunilor. Rusia este acum,intr-o poziție mai buna din punct de vedere economic, fața de momentul 2014.

- Incertitudinea provocata de acțiunile militare rusești din Ucraina se extinde in salile de consiliu ale companiilor și in birourile guvernamentale. Sancțiunile impuse de țarile occidentale Rusiei și entitaților rusești au potențialul de a afecta marile corporații cu operațiuni in Ucraina și Rusia…

- In contextul in care ROBOR la 3 luni a ajuns la 3,83%, iar facturile romanilor la gaze și electricitate s-au dublat, acum Guvernul ia in calcul o noua amanare a ratelor la banci. Criza economica se simte din ce in ce mai puternic, ca urmare a razboiului din Ucraina, a exploziei prețului la gaze și electricitate,…

- Președintele american Joe Biden și premierul Marii Britanii, Boris Johnson, au vorbit la telefon, luni, și au ajuns la concluzia ca nu s-au pierdut toate speranțele pentru o soluție diplomatica la criza ucraineana, deși au avertizat ca situația ramane fragila, relateaza BBC.

- Romania se pregatește pentru criza din Ucraina cu ”3 modificari legislative” legate de siguranța naționala Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre „masuri importante” care vor fi luate, inclusiv modificarea in regim de urgența a proiectelor referitoare la securitatea naționala. La randul sau, ministrul…

- Premierul italian Mario Draghi i-a cerut marți,1 februarie, președintelui rus Vladimir Putin o „dezescaladare” a crizei din Ucraina, in timpul unei conversații telefonice, potrivit unui comunicat al guvernului de la Roma. Mario Draghi „a subliniat importanța angajamentului pentru o dezescaladare a…

- Romanii VOR PLATI facturi URIAȘE in ianuarie: Compensarea se face doar din februarie Romanii VOR PLATI facturi URIAȘE in ianuarie: Compensarea se face doar din februarie Noua schema de compensare a facturilor la energie si gaze va fi aplicata de la 1 februarie, nu retroactiv, iar coalitia de la guvernare…