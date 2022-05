Stiri pe aceeasi tema

- Instanța din Bulgaria va anunța in cateva zile daca Elena Udrea va fi extradata in Romania. De asemenea, pentru cazul in care fosta apropiata a lui Traian Basescu va fi extradata, avocații acesteia vor sa faca in așa fel ca Elena Udrea sa nu mai ajunga intr-un penitenciar normal, anunțand ca aceasta…

- Cererile pentru Programul Noua Casa au scazut de patru ori fata de aceeași perioada a anului trecut.Razboiul de la granița cu Romania a generat o instabilitate economica sporita, iar puterea de cumpararea a romanilor scade.BNR a marit dobanzile, ceea ce a descurajat imprumuturile. Prețurile pe piața…

- Ministrul Agriculturii susține ca incearca sa faca rost de ingrașaminte chimice pentru fermierii romani din Iordania, un partener comercial important pentru țara noastra, in condițiile in care reprezinta al doilea cel mai mare importator de grau din Romania și se afla pe prima poziție la importul de…

- "De aseara suntem in teren, verificam statiile, vom verifica modalitatea in care a fost vandut acest combustibil", ameninta autoritatile. Linistea s-a reinstalat in benzinariile din Iasi, dupa ce autoritatile au transmis mesaje clare ca nu sunt motive de ingrijorare. Benzinarii din intreaga tara au…

- Vanzarile online de moda in Romania au crescut cu aproape 26% anul trecut fata de 2020 si se preconizeaza ca vor continua sa creasca cu 22% in 2022, potrivit unei analize realizate de un motor de cautare online de fashion, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Modificarile aduse Legii Insolventei vor permite antreprenorilor sa isi salveze afacerile si sa previna concedierile, iar companile isi vor putea amana plata datoriilor pana la 4 luni, timp in care se va lucra pe baza unui plan de restructurare, arata casa de avocatura ONV Law. In anumite conditii,…

- Cererea depusa de judecatorul Cristi Danilet in care acesta solicita suspendarea deciziei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care a fost, in 14 decembrie 2021, suspendat pana la judecarea pe fond a deciziei din 13 decembrie 2021 privind excluderea din magistratura, se va afla pe rolul…