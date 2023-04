Post-pandemie, se inregistreaza o creștere a violenței manifestate asupra cadrelor medicale, transmite președintele Colegiului Medicilor din Romania, prof. univ. dr. Daniel Coriu. ”Observam o crestere a violentei asupra cadrelor medicale, mai ales in aceasta etapa de post-pandemie, violenta si agresivitate care se manifesta nu numai in mass-media, dar avem chiar si cazuri de medici agresati fizic. Cu toate acestea, o societate moderna are nevoie de un corp medical puternic, motivat, pregatit sa raspunda nevoilor si provocarilor care vor urma si, bineinteles, nevoilor si provocarilor de comunicare…