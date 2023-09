Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de TIR s-a ales cu dosar penal dupa ce, in cursul diminetii de vineri, autotrenul sau s-a rasturnat la iesirea din localitatea Letcani si a lovit doua masini, a anuntat IPJ Iasi, potrivit Agerpres.Potrivit politistilor, un apel primit la SNUAU 112 a sesizat producerea unui accident rutier,…

- Șoferul beat conducea pe DN 1, moment in care a pierdut controlul mașinii și a intrat in plin in cele șase persoane care circulau pe marginea drumului. Tinerii decedați au varstele de 17, 18, respectiv 25 de ani.

- Fiul omului de afaceri Sever Mureșan este cautat de poliție in toata lumea pentru a fi dus la inchisoare. Barbatul a fost condamnat dupa ce a urcat beat la volan, cu intenția de a se sinucide, și a distrus 12 mașini parcate. Citește și: O femeie și-a dus fiul de 10 ani sa hraneasca un […]

- Adrien Stephane Mureșan, in varsta de 33 de ani, ar trebui sa ajunga dupa gratii pentru o fapta comisa acum doi ani. Fiul milionarului Sever Mureșan a urcat atunci la volan, deși ar fi fost beat, drogat și avea permisul suspendat, și a avariat 12 mașini. Accidentul a avut loc in municipiul Brașov, iar…

- Astfel, in aceasta dimineața la ora 03.50, polițiștii SPR 12 Preutești, aflandu-se in serviciul de patrulare și menținere a ordinii publice in proximitatea discotecii din comuna Preutești, au efectuat semnalul de oprire unui autoturism, moment in care conducatoarea auto a patruns pe contrasens, intrand…

- O tanara in varsta de 20 de ani a condus bauta și drogata, in noaptea de marți spre miercuri, și a provocat un accident, lovind doua mașini parcate pe o strada din Alexandria, județul Teleorman.

- Un barbat de 46 de ani, din Nucet, care s-a urcat beat crița la volan a provocat un accident violent. Mai exact, luni, in timp ce se deplasa pe strada Radu Popescu, din municipiul Targoviște, a intrat in coliziune cu un alt autoturism, condus de un tanar de 28 de ani, din localitate, potrivit IPJ Dambovița.…

- Teribilism pe o șosea din Dambovița! Un barbat de 40 de ani, din județul Prahova, a fost prins drogat la volan de polițiști, conducand pe DN 72, pe raza localitații Darmanești. Șoferul autoturismului a fost testat pentru depistarea consumului unor substanțe interzise, acesta prezentand un rezultat preliminar…