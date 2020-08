A condus un autoturism cu un permis de camion. S-a ales cu dosar penal

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din comuna Saliștea s-a ales cu dosar penal dupa ce, in timp ce conducea un autovehicul neinmatriculat și fara permis, a lovit o mașina parcata. Potrivit IPJ Alba, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurala Vințu de Jos au intocmit dosar penal pentru conducere fara permis și conducerea unui autovehicul…

- Sambata, 8 august.2020, in jurul orei 06.35, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca, pe strada Ion Creanga din Bucerdea Granoasa a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit ca, un barbat de 47 de ani, din comuna…

- Ziarul Unirea MINOR de 16 ani, depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere. S-a ales cu dosar penal Un tanar din Teiuș a fost depistat de catre polițiști, in timp ce conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere. Fața de acesta, cercetarile…

- TANAR REȚINUT PENTRU 24 DE ORE • A sustras un autoturism, pe care l-a condus pe drumurile publice, fara permis de conducere. Polițiștii l-au reținut și l-au introdus in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea, pentru 24 de ore. In dimineața zilei de 17 iulie a.c., in jurul orei 06.00, polițiștii…

- La data de 02 iulie a.c, un barbat, in varsta de 36 de ani, din Teaca, a fost depistat de catre politisti pe raza localitatii Pintic, in timp ce conducea un moped, fara a detine permis de conducere. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. & ...

- Tanarul va raspunde penal pentru infractiunea de conducere fara permis de conducere. „La data de 8 iunie, politistii Sectiei 9 Rurala Harlau au oprit pentru control, pe raza comunei Ceplenita, un ATV condus de catre un tanar de 23 de ani, din comuna Scobinti. In urme verificarilor efectuate s-a constatat…

- Un barbat din localitatea Saliștea Deal s-a ales cu dosar penal, duminica, dupa ce a condus baut un autoturism, fara a avea permis. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 1,11 mg/litru. Potrivit IPJ Alba, la data de 07 iunie 2020, in jurul orei 21.30, polițiștii Secției 2…

- Ziarul Unirea Barbat de 30 de ani, din Saliștea Deal, cu dosar penal: A condus o motocicleta neinmatriculata și fara sa dețina permis de conducere Un barbat de 30 de ani, din Saliștea Deal, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a condus o motocicleta neinmatriculata și fara sa dețina permis de conducere.…