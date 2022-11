Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: O mașina inmatriculata in Alba suprinsa pe contrasens, pe Autostrada A2. Șoferul a condus pe aproape 20 de kilometri O mașina inmatriculata in Alba a fost surprinsa pe contrasens, pe Autostrada Soarelui, au confirmat pentru alba24.ro, reprezentații IPJ Calarași. Mașina era inmatriculata in Alba,…

- Fiul cel mic al presedintelui Consiliului Judetean Caras-Severin, Romeo Dunca, a lovit un copil de 6 ani cu masina, dupa ce minorul i-a sarit in fata. Dupa ce s-a asigurat ca baietelul de 6 ani nu are nimic si dupa ce a discutat cu parintii acestuia, soferul si-a vazut de drum, scrie news.ro. Totusi,…

- Polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au reținut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 45 de ani, din comuna Florești, dupa ce a condus autoturismul, avand concentrația de 1,43 mg/l alcool pur in aerul expirat. In fapt, la data de 13 octombrie a.c., in jurul orei 14.30, barbatul ar fi condus…

- Un conflict a izbucnit in noaptea de joi spre vineri in Piața Victoriei din București, intre președintele AUR, George Simion, și jandarmi. Simion se afla in Piața Victoriei pentru a pregati protestul anunțat pentru duminica, iar Poliția l-a dus apoi la secție și i-a „intocmit un dosar penal pentru conducere…

- Accident grav noaptea trecuta in municipiul Cluj-Napoca, unde o soferita de 53 de ani a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un parapet. Impactul a fost atat de puternic, incat masina a fost proiectata pe contrasens, unde a lovit un alt autoturism, apoi s-a rasturnat, scrie ziarul local Știri…

- Un pod rutier de lemn s-a surpat luni, in Norvegia, iar o masina si un TIR au cazut in apa, anunta politia, care precizeaza ca nu s-au inregistrrat victime, relateaza AFP. Politia a anuntat luni pe Twitter ca, potrivit unor martori, o masina si un TIR au cazut in apa, dupa surparea unui pod la Tretten…

- Un barbat a fost urmarit sambata seara pe strazile din Capitala, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor. In timpul urmaririi, acesta a lovit autospeciala de poliție, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…