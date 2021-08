Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 august a.c., in jurul orei 10:45, polițiștii Sectiei 2 Politie Bacau, aflandu-se in exercitarea atributiunilor de serviciu, au identificat pe autostrada A7 un autovehicul taxi care transporta cetateni de nationalitate straina. La volanul autoturismului taxi, a fost identificat conducatorul…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Bacau au identificat și reținut un tanar de 20 de ani și o femeie de 21 de ani, banuiți de comiterea infracțiunii de talharie calificata. La data de 14 iulie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Bacau au fost sesizați prin 112, de catre…

- Politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau au identificat un tanar de 17 de ani care, in perioada 22 iunie – 25 iunie a.c., a sustras trei tablete din doua autoturisme parcate in municipiul Bacau. Prejudiciul in valoare de 4.200 lei a fost recuperate in totalitate. In cauza a fost intocmit dosar penal…

- In cursul lunii iunie a.c., ca urmare a sesizarilor din oficiu, precum si a unor sesizari primite prin Sistemul National Unic Apeluri de Urgenta 112, cu privire la activitatea neautorizata de la o baza sportiva din Municipiul Bacau, la nivelul Sectiei 1 Politie Bacau s-au desfasurat activitati specifice…

- Un sofer fara permis care nu a oprit la semnalele politistilor, iar dupa ce a fost urmarit si prins a refuzat recoltarea de probe biologice, a fost retinut pentru 24 de ore, a anuntat, vineri, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, scrie Agerpres . Potrivit sursei citate, in noaptea de joi…

- Un sofer fara permis care nu a oprit la semnalele politistilor, iar dupa ce a fost urmarit si prins a refuzat recoltarea de probe biologice, a fost retinut pentru 24 de ore, a anuntat, vineri, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. Potrivit sursei citate, in noaptea de joi spre vineri, agentii…

- La data de 20 iunie a.c., in jurul orei 02.00, un echipaj de politie rutiera din cadrul Biroului Rutier Bacau au depistat in trafic, un barbat de 43 de ani, din judetul Ilfov, in timp ce conducea un autoturism pe strada Vasile Alecsandri din localitate, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.…

- Ieri, 17 iunie 2021, in jurul orei 13.40, polițiștii din Alba Iulia, au oprit, pentru control, pe strada Ansberg din municipiu, un autoturism condus de un barbat de 45 de ani, din Alba Iulia. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica, polițiștii i-au solicitat sa se supuna testarii cu aparatul…