A circulat fără permis și a fost prins în trafic Un șofer de 17 ani, din localitatea Valcau de Sus, a fost depistat in trafic de oamenii legii, in seara de 8 octombrie, in timp ce circula prin localitate, fara a deține permis de conducere. Pe numele sau a fost intocmit un dosar de cercetare penala, sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere. Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

