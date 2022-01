A cincea zi de proteste în transportul comun din Capitală. Doar 20% dintre vehicule au ieșit pe traseu Greva spontana din cadrul Societații de Transport București continua pentru a cincea zi la rand, deși acțiunea a fost declarata ilegala de instanța, in doua randuri. Luni dimineața ieșisera pe traseu doar 103 din cele 521 de autobuze, troleibuze sau tramvaie. O noua runda de discuții intre conducerea unitații și reprezentanților ar urma sa aiba loc la ora 9. The post A cincea zi de proteste in transportul comun din Capitala. Doar 20% dintre vehicule au ieșit pe traseu appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

