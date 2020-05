A cincea zi de proteste în SUA după uciderea lui George Floyd. Stare de asediu în mai multe orașe O noua noapte de furie in Statele Unite, acolo unde oamenii din cel puțin 30 de orașe au ieșit in strada ca sa protesteze impotriva uciderii lui George Floyd, un barbat de culoare care a decedat in timpul arestarii. Mai multe orașe in care au avut loc manifestații au declarat stare de asediu, pentru a interzice circulația pe timpul nopții, iar in cateva state au fost mobilizate forțe de ordine din Garda Naționala, noteaza CNN. In Minneapolis, locul unde s-a petrecut incidentul cu Floyd și e unde au pornit protestele, oamenii au incalcat restricțiile, iar polițiștii au tras cu gaze lacrimogene… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SUA sunt cuprinse de revolte violente dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului in care a fost tratat de politie. Un tanar de 19 din Detroit a fost ucis dupa ce au fost trase focuri de arma intr-un grup de protestatari, vineri seara, a anunțat departamentul de poliție…

- Președintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care vrea sa fie redefinita protecția legala acordata companiilor care administreaza rețele sociale. Platforme precum Twitter sau Facebook vor putea fi date in judecata daca se considera ca au blocat sau au etichetat in mod eronat…

- ”Destinul nostru, dincolo de Pamant, nu este doar o chestiune de identitate nationala, ci o chestiune de securitate nationala”, a declarat Donald Trump intr-un comunicat transmis, sambata, de Casa Alba. Lansarea este programata miercuri, la ora 16:33 (20:33 GMT), de la Centrul Spatial Kennedy. O racheta…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va asista la lansarea in spatiu a doi astronauti ai NASA la bordul unei rachete a companiei SpaceX, la 27 mai, din Florida, acesta fiind primul zbor cu echipaj uman care decoleaza de pe teritoriul american dupa anul 2011, a anuntat sambata Casa Alba, citata…

- The Washington Post anunta ca incidentul cu asistentul lui Pence i-a aruncat pe Trump și echipa sa intr-o frenezie anxioasa. Teama de a contracta Covid-19 i-a facut pe oficialii de la Casa Alba sa ceara oficial personalului sa poarte maști de protectie. Intr-o nota publicata luni sunt vizati mai ales…

- Potrivit ziarului britanic Telegraph, Casa Alba investigheaza in prezent in ce masura informațiile obținute de avioanele de spionaj ale SUA și de rețelele de informații care activeaza in Marea Britanie ar putea fi compromise de prezența companiei chineze Huawei in Marea Britanie. Ziariștii britanici…

- Noul coronavirus a ucis un numar record de 884 de persoane in Statele Unite in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului prezentat miercuri seara de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP. Aceasta crestere rapida ridica la 4.475 de decese bilantul total in intreaga tara de la declansarea pandemiei.…

- Uniunea Conservatoare Americana a anunțat, sambata, ca unul dintre paricipanții la Conferința pentru Acțiune Politica Conservatoare (CPAC) in National Harbor, Maryland, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus.Președintele Donald Trump, vicepreședintele Mike Pence și mulți alți oficiali ai administrației…