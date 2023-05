Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Arad și Timiș reiau, in aceasta dimineața, cautarea celor doi copii și doi adulți disparuți in Mureș dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat. Atenție, urmeaza informații care va pot afecta emoțional. Proprietarul ambarcațiunii a fost reținut și este acuzat de omor din culpa. El era…

- Pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala de intervenție care are in dotare o barca de salvare și un echipaj SMURD Terapie Intensiva Mobila, pentru recuperarea unui cadavru din raul Mureș, zona Trei Insule. La sosirea echipajelor de intervenție a fost identificat trupul…

- Pompierii aradeni au fost solicitați sa intervina, duminica seara, pentru recuperarea unui cadavru care plutea pe raul Mureș, in zona Trei Insule. Trupul neinsuflețit al... The post Cadavrul unui barbat gasit pe raul Mureș, la Trei Insule. UPDATE. Cadavrul a stat intre 3 și 6 luni in apa appeared first…

- Un incendiu violent care a produs pagube insemnate a izbucnit, vineri noaptea, la o gospodarie din localitatea Marculeni, județul Mureș. Proprietara casei a suferit un atac de panica, fiind transportata la spital. Pompierii s-au luptat cu flacarile mai bine de cinci ore. Potrivit ISU Mureș, un echipaj…

- Pompierii aradeni au fost solicitați sa intervina, duminica seara, pentru recuperarea unui cadavru care plutea pe raul Mureș, in zona Trei Insule. „In data de... The post Cadavrul unui barbat gasit pe raul Mureș, la Trei Insule appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Pompierii și reprezentanții IGSU au efectuat o serie de controale pentru a se asigura ca bisericile și obiectivele turistice sunt sigure pentru noaptea de Inviere. Acest demers a fost facut in vederea asigurarii unor sarbatori de Paște liniștite, lipsite de evenimente neplacute. Atentie maxima daca…

- Un barbat de 36 de ani a fost atacat marți de un urs pe raza localitații Sovata, județul Mureș. Acesta a fost transportat la spital cu multiple leziuni.Potrivit ISU Mureș, un echipaj SMURD din cadrul Punctului de Lucru Sovata a fost solicitat sa intervina marți, in jurul orei 11.00, pe raza localitații…

- Un incendiu a izbucnit la o casa din municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, pompierii intervenind mai bine de trei ore pentru stingerea flacarilor. In locuinta a fost gasit trupul neinsufletit al unui barbat de aproximativ 40-50 de ani. Incendiul a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica,…