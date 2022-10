A cincea victorie la rand in Superliga!: Farul Constanta a invins si U Cluj, refacand distanta de cinci puncte fata de a doua clasata

Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 12 a a Superligii, Farul Constanta, liderul clasamentului, cu 24 de puncte, intalneste pe teren propriu UTA, echipa clasata pe locul opt, cu 15 puncte.Partida este gazduita de arena principala a Academiei Hagi, de la Ovidiu, duminica, 2 octombrie, de la ora 18.30.Pentru aceasta partida, Farul…

- Tragerea la sorti a partidelor din grupele sezonului 2022 2023 al Cupei Romaniei a avut loc astazi, la sediul Federatiei Romane de Fotbal.In noul format al competitiei, liderul Superligii, Farul Constanta urna A valorica , a fost repartizat in Grupa C, alaturi de campioana Romaniei, CFR Cluj urna A…

- In ultima partida, 3 1 in deplasare cu Petrolul Ploiesti, la Farul au jucat titulari Constantin Grameni 19 ani , Alexi Pitu 20 de ani si Louis Munteanu 20 de ani , iar pe parcursul meciului au mai evoluat Andrei Borza 16 ani , Dan Sirbu 19 ani si Enes Sali 16 ani , ultimul inscriind golul de 3 1. Dupa…

- Farul Constanta continua seria fasta, iar in aceasta seara a realizat o noua victorie in Superliga, invingand in deplasare Petrolul Ploiesti, in etapa a 11 a.Scorul a fost 3 1 2 0 , iar acest succes, al saptelea de la inceputul campionatului, ii distanteaza pe "marinarildquo; in fruntea clasamentului…

- Universitatea Cluj a obținut primul succes in acest sezon din SuperLiga, reușind sa se impuna pe terenul lui CS Mioveni, scor 1-0. In urma acestei victorii, formația lui Eugen Neagoe a urcat pe locul 14 in clasament, cu 7 puncte, trecand chiar peste CS Mioveni, care a ramas cu 6 puncte și este pe penultimul…

- Farul Constanta a disputat in aceasta seara meciul din etapa a zecea a Superligii, intalnind pe teren propriu FC Arges.Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 3 0 1 0 , gratie golurilor marcate de Grameni 7 , Baluta 57 si Torje 90 .In urma acestui succes, "marinariildquo; au ajuns la 21 de puncte,…

- Farul Constanta a intalnit in aceasta seara FC Voluntari pe teren propriu, in etapa a sasea a Superligii, iar, dupa trei egaluri consecutive, "marinariildquo; au obtinut din nou victoria in campionat.Partida s a incheiat cu scorul de 2 1 in favoarea gazdelor, dupa ce echipa ilfoveana a condus la pauza.Au…

- Sepsi Sfantu Gheorghe s-a impus cu 1-0 impotriva celor de la Universitatea Cluj, intr-un meci disputat in etapa a sasea a Superligii. Partida a fost oprita timp de zece minute din cauza scandarilor xenofobe ale suporterilor clujeni.