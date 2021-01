A cincea victimă a incendiului de la „Matei Balș” a fost găsită mai târziu. Explicațiile anchetatorilor Autoritațile au anunțat inițial ca in urma incendiului care a avut loc, vineri dimineața, la Institutul „Matei Balș” din București au murit patru persoane. Ulterior ministrul de Interne Lucian Bode a confirmat un al cincilea deces. Din primele informații se pare ca al cincilea cadavru carbonizat a fost gasit in baia spitalului la ceva vreme de la bilanțul primelor victime. Procurorul de caz spune ca nu-și explica cum al cincilea cadavru a fost gasit mai tarziu. Trupul neinsuflețit al pacientului a fost decsoperit la cateva ore distanța fața de primele victime. Așadar, al cincilea cadavru a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familiilor celor cinci persoane care au decedat in urma incendiului care a avut loc, vineri dimineața, la Institutul „Matei Balș” din București. „Am aflat cu durere despre tragedia provocata de incendiul din spitalul „Matei Balș” din București,…

- Premierul Florin Cițu a facut o declarație dura dupa ședința de Guvern pe care a convocat-o pentru ora 13:30, dupa incendiul care a izbucnit la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”. “Acum, despre tragedie. Metehnele sistemului de sanatate din Romania și-au facut prezența și astazi, deși au fost…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, transmite condoleante familiilor victimelor incendiului care a avut loc vineri dimineata la Institutul "Matei Bals". "In aceasta dimineata, am aflat cu tristete despre evenimentul tragic care s-a produs la Institutul 'Matei Bals' din…

- Prima varianta vehiculata in spațiul public ca fiind cauza incendiului de la Institutul „Matei Balș” a fost aceea conform careia focul a izbucnit din cauza aerotermelor aduse de rudele pacienților. Mulți dintre apropiații celor internați susțin ca in saloane era frig. Primarul general al Capitalei spune…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la un corp de cladire de la Spitalul Matei Balș din București. Pompierii au activat codul roșu de intervenție. Mai multe persoane au murit la parterul cladirii unde a izbucnit incendiul. UPDATE: Bilanțul deceselor a ajuns la cinci pacienți care au murit in urma…

- Fondatorul grupului ”Divertis” se afla internat la institutul Matei Balș in momentul in care a izbucnit incendiul. Mai mult decat atat, acesta avea salonul chiar in unul dintre pavilioanele afectate, potrivit romaniatv.net Acesta era internat de peste doua saptamani, dupa ce a dezvoltat o forma de…

- Liderul USR Dan Barna se afla in imposibilitatea de a vota la alegerile parlamentare de anul acesta. Deputatul deschide lista USR PLUS pentru Camera Deputatilor la Sibiu. Președintele USR este diagnosticat cu coronavirus și se afla in izolare, in București. Din cauza diagnosticului, Dan Barna nu poate…

- Autoritațile s-au organizat și au stabilit metoda prin care alegatorii aflați in carantina sau in izolare pot vota la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Așadar, inclusiv persoanele bolnave sau suspecte de coronavirus care se afla in izolare sau carantina iși pot exercita dreptul electoral pe 6…