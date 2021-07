Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a castigat al treilea joc de pregatire sustinut in aceasta vara. A fost un 2-0 cu retrogradata in „C” CSM Resita, formatia cu sperante la revenirea in „B” sub comanda lui Dan Alexa. Denis Radu si Sebastian Serediuc, jucator sosit la alb-violeti de la CFR Cluj, au marcat golurile gazdelor…

- Alb-violetii au anuntat azi al patrulea transfer al verii. Cel mai nou jucator al lui ASU Politehnica este fundasul stanga Catalin Oanea. Acesta a fost ultima data jucatorul Concordiei Chiajna. Oanea (21 ani) este a patra sosire la alb-violeti dupa Birnoi, Zaluschi si portarul australian Devenish-Meares.…

- Portarul Harrison Devenish-Meares este al treilea transfer oficializat de ASU Politehnica in aceasta vara. Australianul in varsta de 24 de ani a fost legitimat in sezonul trecut la Rapid, dar nu a debutat in partidele oficiale pentru giulesteni in Liga 2. Goalkeeperul scolit in SUA, unde are absolvita…

- Restructurarile de la SCM continua. De aceasta data modificarile sunt in lotul echipei de handbal masculin. SCM Politehnica s-a despartit de patru jucatori: Sergio Barros, Liviu Caba, Bogdan Baican și Ramon Șomlea. Portughezul Serio Barros era unul dintre ultimii straini din lotul alb-violetilor. Jucatorul…

- ASU Politehnica a organizat azi un joc-scoala pentru trialisti. Jucatorii care dau probe pentru prima echipa i-au avut ca adversari pe tinerii din club nascuti intre 2003 si 2005 aflati sub observatia lui Sorin Brindescu. Trialistii s-au impus cu 1-0 prin golul din penalty al lui Bogdan Pop, jucator…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate patru cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.548 teste efectuate (din care 355 teste rapide). Cazurile noi sunt din Timișoara (doua), Birda și Gottlob (cate unul). Coeficientul…

- In Liga I de fotbal, joi, s-au disputat ultimele doua jocuri din cea de-a 6-a etapa a fazei play-off: Academica Clinceni-CFR Cluj 0-1 și FC Botoșani-FCSB 1-3. In prima partida a rundei, Sespi OSK Sf. Gheorghe a invins, miercuri, pe teren propriu, cu 2-0, pe Universitatea Craiova. In clasament conduce…

- Perioada nefasta pentru sportul polist, atat la fotbal, cat si la handbal. SCM Politehnica a inregistrat azi un esec dur, scor 20-26, cu CSM Focsani, in partida din runda 26 programata in Sala „Babes Bolyai” din Cluj. Se poate spune si ca gruparea din Vrancea si-a luat revansa pentru esecul de la baschet…