- Noi scene de violenta in Franta, in cea de-a patra noapte in care au fost vandalizate magazine si s-au inregistrat ciocniri cu fortele de ordine. Va avertizam, sunt imagini si informatii cu un puternic impact emotional! Scene tensionate s-au produs la Marsilia si Lyon.

- Haosul larg raspandit a continuat in toata Franța pe parcursul nopții trecute, la cateva zile de la uciderea de catre polițiști a tanarului de 17 ani Nahel M. Pana seara, in jur de 470 de oameni fusesera arestați, anunța ministrul de interne francez, Gerald Darmanin. Totuși, oficialul insista ca a existat…

- Pentru a treia noaptea consecutiv, au avut loc scene de violențe și vandalism in suburbiile pariziene și in mai multe orașe din Franța. Scanteia protestelor a fost uciderea unui adolescent nord-african, de catre forțele de poliție.

- Au continuat protestele in Franța, declanșate de moartea unui tanar de 17 ani. Au fost violențe pe strazile din capitala Paris, dar nu numai. Au fost facute sute de arestari, iar președintele francez va conduce, vineri, o noua celula interministeriala de criza. Potrivit Ministerului de Interne, 421…

- Franta a petrecut, joi spre vineri, a treia noapte in haosul violentelor urbane dupa moartea unui adolescent langa Paris, ucis de un politist care a fost arestat si inculpat pentru omor voluntar.

- Inca o noapte cu violențe la Paris, dar și in alte localitați din Franța. A fost haos pe strazi, protestatarii au vandalizat magazine, au incendiat o banca și au avut loc numeroase ciocniri intre protestatari și forțele de ordine. 40.

- Sute de mii de francezi au raspuns la apelurile celor mai mari sindicate din Franța sa vina in strada de Ziua Internaționala a muncii, pentru a continua lupta pentru justiție sociala, contra reformarii sistemului de pensii, a politicii guvernului și a președintelui Emmanuel Macron, care iau decizii…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a susținut luni un discurs televizat in plina criza politica declanșata de aprobarea reformei pensiilor și a fixat un termen de o suta de zile in care guvernul sa elaboreze un plan pentru a repune țara pe picioare dupa saptamani de proteste din cauza proiectului…