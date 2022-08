A cincea ediție TIFF Oradea: premiere, cine-concerte și invitați de 5 stele Pentru Festivalul Internațional de Film Transilvania, intalnirea cu publicul oradean a insemnat dragoste la prima vedere. De-atunci, cel mai mare eveniment cinematografic din Romania revine in oraș in fiecare toamna, pentru a celebra bucuria de a fi din nou impreuna in fața marelui ecran. Intre 2 și 4 septembrie, ediția cu numarul 5 va aduce in Oradea o ampla selecție de filme multi-premiate, premiere de filme romanești și maghiare alaturi de invitații lor, filme și ateliere media pentru copii, dar și o selecție eclectica de cine-concerte. Click pentru a descarca materialele de presa Printre evenimentele… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Festivalul Internațional de Film Transilvania, intalnirea cu publicul oradean a insemnat dragoste la prima vedere. De-atunci, cel mai mare eveniment cinematografic din Romania revine in oraș in fiecare toamna, pentru a celebra bucuria de a fi din n

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) revine la Sibiu, intre 7 și 10 iulie. Este al 16-lea an in care TIFF aduce la Sibiu cele mai așteptate și premiate producții ale sezonului. Peste 25 de filme in premiera și cine-concerte vor avea loc in doua spații outdoor, dar și in cinema. TIFF…

- TIFF (17- 26 iunie) Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) este primul și cel mai mare festival dedicat cinematografiei din Romania. In 2022, evenimentul va avea loc in perioada 17 – 26 iunie la Cluj-Napoca. Cei care vor sa cumpere bilete la TIFF 2022 pot face acest lucru online, accesand…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) va avea loc la Cluj, in Parcul Florești, intre 17 și 26 iunie. Ediția din acest an vine dupa succesul celei din 2021, organizate in condiții de pandemiei și la care au participat peste 3.000 de spectatori. Ediția din 2022 a festivalului se va desfașura...…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania TIFF are loc intre 17 și 26 iunie,la Cluj-Napoca, oraș inclus in rețeaua Creative Cities a Unesco. Cea de-a 21-a ediție TIFF inseamna : proiecții in aer liber in 5 spații din oraș: Piața Unirii, Muzeul de Arta, Curtea UBB, Iulius Park și Parc Poligon (Florești),…

- Secretele celor mai apreciate bucatarii ale lumii si povestile oamenilor care indraznesc sa testeze limitele conventionalului se intorc in sectiunea Film Food la Festivalul International de Film Transilvania (17 – 26 iunie, Cluj-Napoca), dedicata cinefililor pasionati de experiente culinare inedite.

- Muzeul Național de Arta al Romaniei prezinta in perioada 13 – 15 mai 2022, in parteneriat cu Festivalul internațional de film documentar și drepturile omului One World Romania, Festivalul Internațional de Film Transilvania și Radio Romania Cultural, un pr

- Noua cinematografie israeliana va fi in centrul atentiei la cea de-a 21-a editie a Festivalului International de Film Transilvania. In program se regasesc filme si documentare puternice, un serial fascinant, dar si intalniri cu regizori, profesionisti din industrie si oficialitati care vor intra…