Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de sapte de noi sirene de alarmare sunt instalate de specialisti pe raza Timisoarei. Nu va speriati daca le auziti, nu vin dusmanii si nici uraganul, doar se testeaza buna functionare a acestora. Primaria Timisoara a semnat un contract pentru achizitia a 7 sirene de instiintare-alarmare a populatiei.…

- Pro Romania Timis a reusit sa-l convinga pe Marius Craina sa accepte candidatura la functia de primar al Timisoarei, din partea formatiunii conduse de Victor Ponta. De asemenea, fostului director al Spitalului Judetean Timisoara i-a fost propusa functia de vicepresedinte la nivel national al partidului.…

- Nicolae Robu si Calin Dobra au acum un nou subiect de disputa, Aeroportul Utilitar de la Cioca. Seful Consilului Judetean Timis a cerut ca Primaria Timisoara sa-i cedeze cladirile aflate pe terenul proprietate a administratiei judetului, iar Robu refuza categoric. Disputa s-a inflamat, dupa ce primarul…

- Surpriza de proportii pe esichierul politic timisorean! Fostul viceprimar taranist Adrian Orza este cotat cu prima sansa pentru a candida la scaunul de primar al Timisoarei, sustinut de PSD. Mai exact spus, Orza ar putea candida in contul unei aliante formate la nivel local intre PSD si Forta Nationala.…

- Prevederea in bugetul national a sumei de 40 de milioane de lei pentru constructia centurii sud de ocolire a Timisoarei a fost anuntata ca o mare victorie de catre primarul liberal al Timisoarei. Principalul sau contracandidat la viitoarele alegeri, USR-istul Dominic Samuel Fritz, spune ca suma e total…

- Povestea cu inculparea lui Nicolae Robu intr-un dosar penal al DNA n-are cum sa-i lase actualului primar deschisa varianta unei candidaturi in numele PNL. Ii ramane „neobositului” soluția „independenței” in candidatura sau sa plimbe nepoții in parcurile vieneze ale Timișoarei. Atenția cu care liberalii…

- Trimiterea in judecata de catre DNA primarului Nicolae Robu a ridicat, in spațiul public și randul membrilor PNL, intrebarea daca Robu mai poate ocupa funcția de președinte al PNL Timiș și daca mai poate fi candidat la primaria Timișoara din partea partidului, in condițiile in care criteriile de integritate…

- PSD Timis nu a desemnt inca persoana care va reprezenta partidul in competitia pentru Primaria Timisoara. Sunt trei persoane, din partid, care ar putea sa fie propunerea social-democratilor pentru postul de edil sef. Cu o conducere noua, PSD Timis incepe sa se gandeasca la viitoarele alegeri locale.…