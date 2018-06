Stiri pe aceeasi tema

- Presa internaționala a relatat pe lard despre mitingul Partidului Social Democrat de la București. Ziariștii din alte țari subliniaza ca a fost o acțiune coordonata de Liviu Dragnea, condamnat definitiv, cu suspendare, in Dosarul Referendumului și care așteapta o noua sentința intr-un alt dosar. De…

- El a precizat ca a participat luni la sedinta grupului parlamentar PSD si ca a convenit cu Liviu Dragnea calendarul transpunerii acestei directive."Transpunerea acestei Directive se va face pana la sfarsitul acestei sesiuni parlamentare, nu am niciun fel de indoiala. (...) A fost o sedinta…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a spus, vineri, ca Liviu Dragnea, liderul PSD, nu mai prezinta pentru el un partener de discutie altfel decat strict institutional. ”Noi nu ne intalnim fiindca suntem prieteni sau fiindca ne simpatizam, noi ne intalnim atunci cand discutiile institutionale trebuie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca premierul Viorica Dancila nu are de ce sa demisioneze. "Nu are de ce sa-si dea demisia si are suportul nostru in continuare", a spus Dragnea. Social democrații susțin ca declarația de vineri…

- PNL a anuntat miercuri ca va contesta la Curtea Constitutionala infiintarea Comisiei speciale privind modificare legilor securitatii nationale, afirmand ca aceasta comisie este “un paravan pentru obsesia bolnava a liderilor PSD-ALDE de a decapita serviciile de informatii”. “Aceasta structura dubleaza…

- Guvernatorul Bancii Naționale a României, Mugur Isarescu, dat ecplicații în fața comisiei economice a Senatului despre explozia prețurilor și evolutia inflatiei din ultimele luni. Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, solicitat sa dea explicații inclusiv de șeful PSD Liviu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti ca isi doreste unirea Basarabiei cu Romania si vrea ca acestea sa devina o singura natiune parte a Uniunii Europene. El a sustinut ca Guvernul si Parlamentul de la Chisinau trebuie sa faca niste actiuni concrete, mentionand ca iar deja a avut discutii…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut un anunț major, in ziua in care sarbatorim unirea Romaniei cu Basarabia. De la tribuna Parlamentului, Dragnea a anunțat ca susține unirea cu Republica Moldova.”Ca sa nu existe echivoc, eu o spun deschis, simplu și explicit: eu vreau sa ne unim cu Moldova.…