A cerut telefonul să dea un apel și s-a făcut nevăzut Polițiștii capitalei au reținut un barbat de 40 de ani din Chișinau, suspectat de furt și escrocherie, comise in sectorul Rișcani. In timp ce se deplasa pe strada, banuitul a rugat un barbat sa-i ofere telefonul mobil pentru a efectua un apel, apoi a luat telefonul și a fugit intr-o direcție necunoscuta. La o zi de la savirșirea infracțiunii suspectul ar fi intrat intr-un magazin de construc Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- F. T. Lucratori din cadrul Sectiei nr.2 Politie Ploiesti au fost sezizati de catre un barbat, in ziua de 12 februarie, in jurul orei 11.00, ca a fost agresat de alte doua persoane, fiindu-i sustras și telefonul mobil. Speta este prezentata intr-un comunicat de presa al IPJ Prahova astfel: „In baza sesizarii,…

- Polițiștii de frontiera in conlucrare cu funcționarii vamali au supus controlului de specialitate bagajele pasagerilor de la ruta Chisinau - Londra. In rezultatul controlului, in valiza unui pasager au fost depistate 300 pachete țigari.

- Scena desprinsa din filme, in Parcul Civic din Timișoara. Un tanar a fost fugarit de polițiștii locali dupa ce a furat telefonul unui barbat, in plina strada. Hoțul a fost prins și reținut.

- Polițiștii orașului Sannicolau Mare au reținut ieri un barbat, in varsta de 31 de ani și o femeie, in varsta de 21 de ani, banuiți de talharie calificata. „In fapt, la data de 15 ianuarie 2023, polițiștii orașului Sannicolau Mare au fost sesizați, prin apel 112, de o femeie, cu privire la faptul ca,…

- Joi, 12 ianuarie 2023, in jurul orei 09.00, Poliția Municipiului Aiud a fost sesizata, prin 112, de catre o femeie din Aiud, cu privire la faptul ca sora sa a fost victima unei agresiuni. Din primele cercetari efectuate de polițiști a rezultat ca, in noaptea de 11/12 ianuarie 2023, in timp ce se afla…

- Mai multe persoane din Mihailesti, judetul Giurgiu, au sesizat Politia dupa ce au fost amenintate cu moartea de un barbat, care avea o sabie. Acesta a distrus și capota unui autoturism. Politistii au stabilit ca este vorba despre un bucurestean de 42 de ani si l-au oprit cand se indrepta spre locuinta…

- La data de 4 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Moreni au oprit in trafic, in localitatea Gura Ocniței, un autoturism condus de un barbat de 67 de ani, din Darmanești. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca numerele de inmatriculare atribuite autovehiculului…

- Un barbat a murit seara trecuta intr0 un accident rutier petrecut in judetul Galati. Potrivit IPJ Galati, la data de 30 decembrie 2022, la ora 20.49, Politia Galati a fost sesizata prin Apel Unic de Urgenta 112, cu privire la faptul ca pe Dumul European 581, la iesirea din municipiul Tecuci catre municipiul…