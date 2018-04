Stiri pe aceeasi tema

- O tanara a trecut prin clipe de groaza dupa ce sotul i-a retezat mana cu un topor. Desi credea ca va ramane mutilata pe viata, femeia a primit recent un cadou cat se poate de incredibil. Din cate se pare, ea isi va putea folosi membrul normal, chit ca nu mai spera deloc la acest […] The post Sotul a…

- Raportul Curții de Conturi arata nenumarate modalitați in care banii publici se duc pe Apa Sambetei. Libertatea a prezentat deja cum ANCOM nu a colectat 324 de milioane de lei la buget , cum Radiocom a provocat o paguba de aproape 200 de milioane de lei dintr-un singur proiect sau cum Romania a pierdut…

- A slabit 60 de kilograme și a primit chiar și un premiu pentru asta, in urma unui concurs. Laura Cosbie, o tanara de 35 de ani, din Marea Britanie, mama a doi copii, a reusit ceea ce parea imposibil. Laura Cosbie a afirmat ca s-a simtit umilita in timp ce a ramas blocata intr-un montagne […] The post…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu sustine ca Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, le-a recomandat parlamentarilor, in privința MCV, sa „nu se inece ca tiganul la mal”. „O alta remarca pe care o consider relevanta este cea legata de cum ne privesc europenii in acest moment si prim-vicepresedintele…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat joi, dupa vizita la Parlament a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca sfatul acestuia a fost ca Romania sa nu evite sa solicite un punct de vedere al Comisiei de la Venetia pentru cele trei legi ale Justitiei, afirmand ca oficialul european…

- Zeci de milioane de euro au fost tranzacționați pe piața de capital prin societați de investiții din țara sau offshore, au stabilit procurorii DIICOT, iar in spatele tranzacțiilor suspecte s-au aflat soțul cantareței Cristina Rus și partenerul sau de afaceri, Najib El Lakis. Discretul libanez și ”asociatul”…

- „Dintre multele decizii toxice promovate de PSD impotriva romanilor face parte și Ordonanța nr.4/2017, prin care Guvernul supraimpoziteaza contractele part-time, o decizie halucinanta care sfideaza orice logica elementara. Iar pentru ca dezastrul sa fie complet, Guvernul PSD a promovat in tandem și…

- Curtea de Conturi a cerut Romgaz sa recupereze prejudiciile de peste 2 milioane de euro cauzate prin acordarea unor sporuri pentru orele lucrate peste programul de lucru de catre persoane cu functii de conducere, dar si prin decontarea ilegala a biletelor de avion necesare plecarii in concedii.