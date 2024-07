Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile alese pentru prezentarea jucatorilor de tenis participanți la Jocurile Olimpice au starnit zambete pe internet. Turneul de tenis de la Jocurile Olimpice se desfașoara in perioada 27 iulie - 4 august 2024, pe zgura, in complexul de la Roland Garros. GALERIE FOTO. Pozele participanților la Jocurilor…

- O casa batraneasca din județul Cluj, scoasa la vanzare cu 150.000 de euro, a starnit valuri de reacții in mediul online. La doar cateva ore de la publicarea anunțului, sute de oameni au comentat ca prețul este exagerat, proprietarul insa e un om hotarat. „Transilvania a ieșit din Romania demult la capitolul…

- Militarii romani din toate colțurile lumii au transmis un mesaj de incurajare pentru echipa naționala de fotbal a Romaniei, inainte de meciul cu Slovacia. Imaginile care au emoționant o țara intreaga.

- Carmen Iohannis, Prima Doamna a Romaniei, este cunoscuta pentru stilul sau vestimentar elegant și modern. Cu toate acestea, ca orice persoana publica, a avut cateva gafe vestimentare care au atras atenția criticilor și a publicului. In acest articol vom explora cinci dintre cele mai discutate gafe vestimentare…

- Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație la FCSB, le-a adus un omagiu fanilor care au venit sa sarbatoreasca titlul impreuna cu echipa pe Arena Naționala. Dupa derby-ul cu CFR Cluj (0-1), FCSB a dat startul sarbatorii titlului. Primul dupa o așteptare de 9 ani. Festivitatea s-a bucurat…

- Un anunț imobiliar publicat pe un grup de inchiriere din Cluj a starnit revolta oamenilor. Atat chiriașii cat și proprietarii clujeni au fost șocați de prețul cerut, care a venit la pachet și cu cerințe speciale. Mai exact, proprietarii nu accepta mai mult de 2 persoane decat in cazul unei familii…

- In dupa amiaza zilei de 23 aprilie, pe contul de Facebook Sephora a aparut o postare in care este o fotografie cu dungi alb si negru si pe care sta scris: "Pitesti, am auzit ca iti plac dungile".Practic, prin aceasta postare reclama se face o asociere jignitoare cu fosta inchisoare Pitesti, locul unde…

- Primaria Municipiului Buzau, prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, organizeaza, in perioada 24-26 mai, ediția a patra a Festivalului „AnTanTe” Buzau, un eveniment cultural de amploare, așteptat de copii, dar și de parinți și bunici. Este un festival care se mai regasește conceptual…