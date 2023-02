Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul taxei de solidaritate ia amploare. Dupa ce austriecii de la OMV au aratat ca nu trebuie sa plateasca bani statului roman, acum și reprezentanții Black Sea Oil and Gas spun ca potrivit Ordonanței data de Guvern nu datoreaza nimic statului roman. Deși Guvernul a emis o Ordonața de urgența din…

- „In acest moment, am stabilit o intalnire cu ceilalti co-presedinti ai coalitie si ne vedem astazi dupa-amiaza cu reprezentantii Black Sea Oil si sigur ca unul dintre subiectele abordate va fi si cel al platii taxelor, in conformitate cu directiva europeana si cu ordonanta de urgenta, ceea ce, in momentul…

- Consultarile sunt esentiale pentru a stabili aplicarea contributiei de solidaritate si in cazul OMV Petrom, companie care a anuntat ca, potrivit propriei interpretari a situatiilor sale financiare, nu va trebui sa plateasca. Cazul, o speta fiscala complexa care trebuie clarificata de catre autoritatile…

- Comisia Europeana are nevoie de clarificari suplimentare din partea Ministerului Finantelor inainte de a raspunde autoritatilor romane asupra modului in care se aplica taxa de solidaritate, a transmis CE pentru Profit.ro. Consultarile sunt esentiale pentru a stabili aplicarea contributiei de solidaritate…

- Consultarile sunt esentiale pentru a stabili aplicarea contributiei de solidaritate si in cazul OMV Petrom, companie care a anuntat ca, potrivit propriei interpretari a situatiilor sale financiare, nu va trebui sa plateasca. Cazul, o speta fiscala complexa care trebuie clarificata de catre autoritatile…

- Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari in privinta regulamentului european transpus in legislatia nationala, prin ordonanta adoptata la final de decembrie, pentru introducerea contributiei de solidaritate, o suprataxa asupra companiilor din sectoarele petrol, gaze si carbune, au declarat…

- Ministerul Finantelor cere Comisiei Europene clarificari in privinta regulamentului european transpus in legislatia nationala, prin ordonanta adoptata la final de decembrie, pentru introducerea contributiei de solidaritate, o suprataxa asupra companiilor din sectoarele petrol, gaze si carbune, au declarat…

- Clarificarile vizeaza modul in care este calculata aceasta taxa, inclusiv din perspectiva cifrei de afaceri, si ar putea fi decisive in stabilirea pozitiei autoritatilor fiscale in cazul OMV Petrom, companie care a transmis ca nu este obligata sa achite aceasta taxa. Desi solicitarea Ministerului Finantelor…