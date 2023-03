Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire a unui fost funcționar al Ministerului Justiției, fiindu-i incriminata savarșirea infracțiunii de trafic de influența.

- Igor Dodon, soția acestuia, dar și un medic de familie au fost trimiși in judecata de catre Procuratura Anticorupție sub acuzația ca, de comun acord, ar fi confectionat, detinut si folosit un certificat medical fals, cu scopul de a-l prezenta in instanta de judecata si la Procuratura, pentru a obtine…

- Procuratura Anticorupție (PA) informeaza ca, dupa 13 ședințe de judecata, luni, 27 februarie, procurorii anticorupție au inceput prezentarea probelor in susținerea invinuirii in privința socialistului Igor Dodon, in dosarul in care este banuit de corupere pasiva, organizarea și acceptarea finanțarii…

- Procuratura Anticorupție anunța despre finisarea urmaririi penale și remitere in instanța de judecata pentru examinare in fond, cauza penala de invinuire a unui ex-director general al unei dintre cele mai mari companii specializate in producție de utilaj industrial din Republica Moldova și alți doi…

- Procuratura Anticorupție a expediat in instanța de judecata cauza penala de invinuire a unui procuror din cadrul Procuraturii r-lui Orhei, ultimul fiind acuzat de comiterea coruperii pasive, falsificarea probelor in procesul penal și fals in acte publice,

- Președintele raionului Calarași, primarul și un șef de direcție din cadrul Consiliului raional Calarași au fost reținuți, in aceasta dimineața, de CNA și Procuratura Anticorupție, in cadrul mai multor cauze, pornite pe fapte de corupție. Astfel, potrivit materialelor cauzelor, aceștia sunt suspectați…

- Un avocat din Balți a fost deferit justiției, pentru ca ar fi comis doua infracțiuni de trafic de influența. Procuratura Anticorupție anunța despre finisarea urmaririi penale și remiterea in instanța de judecata pentru examinare in fond, a cauzei penale de invinuire a acestuia. Urmarirea penala a fost…

- Serviciul Vamal de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale(PCCOCS), anunța trimiterea in judecata a 49 dosare penale pe domeniul vamal, cu sechestre aplicate in valoare de circa 46 milioane lei, in anul 2022.