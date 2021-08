A cedat noul CT, a picat și comunicarea la Spitalul Județean Neamț Preț de cateva ore – oficial, timp de mai bine de o zi – potrivit unor medici, cert este ca noul computer tomograf de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț nu a funcționat. Defecțiunea ar fi trebuit anunțata imediat medicilor șefi de secții, pentru a-și putea organiza activitatea și a putea prioritiza accesul bolnavilor la vechiul CT, care, din fericire, a rezistat. A urmat ceva previzibil, din secții bolnavii au fost duși cu targa sau caruțul la parter, la noul CT – inchis – și de acolo ingrijitoarele au trebuit sa-i care/plimbe pana la celalalt CT, unde timpul de așteptare s-a prelungit.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

