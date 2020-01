Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon a anuntat ca a avut vineri, 17 ianuarie, o discutie telefonica cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselskii, privind decizia autoritatilor din regiunea transnistreana de a interzice automobilelor cu numere de inmatriculare moldovenesti accesul in Transnistria, ca raspuns la decizia Chisinaului…

- Chișinaul nu le va interzice autoritaților nerecunoscute de la Tiraspol accesul liber in partea dreapta a Nistrului și libera circulație pe Aeroportul Internațional Chișinau, susține vicepremierul pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea.

- Prim-ministrul Ion Chicu a declarat, intr-un interviu pentru RIA Novosti, ca Republica Moldova intenționeaza sa avanseze pe calea integrarii europene, dar Chișinaul nu este pregatit inca sa depuna o cerere de aderare la blocul comunitar.

- Premierul Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a declarat ca Moscova conteaza pe recuperarea oportunitatilor ratate in relatiile cu Chisinaul. Declaratia a fost facuta in timpul intrevederii sale cu premierul Republicii Moldova, Ion Chicu, care se afla alaturi de o importanta delegatie guvernamentala in…

- Ion Chicu are 47 de ani si o experienta bogata in domeniul finanțelor. Si-a inceput cariera la Guvern inca in anul 2005 cand a devenit sef de direcție in cadrul Ministerului Economiei. In perioada 2006 - 2008 a exercitat functia de viceministru al Finanțelor.

