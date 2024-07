A căzut un reactor de la Centrala Nucleară Cernavodă Vineri seara, la ora 17:54, doar una dintre cele doua unitați de la Centrala Nucleara de la Cernavoda era funcționala, conform datelor in timp real furnizate de Transelectrica. In loc sa opereze la capacitate maxima, centrala producea doar jumatate din puterea instalata. Probleme la Centrala Nucleara Cernavoda Centrala nucleara de la Cernavoda, cunoscuta pentru importanța […] The post A cazut un reactor de la Centrala Nucleara Cernavoda appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dimineața, aeroportul Berlin Brandenburg a suspendat temporar zborurile din cauza unei intreruperi IT globale care a avut impact și asupra altor aeroporturi, unui spital și producatorului auto Tesla. Probleme la aeroporturile din Germania O purtatoare de cuvant a aeroportului Berlin Brandenburg…

- Patru copii cu varste cuprinse intre 7 și 12 ani au fost raniți marți, in urma unui accident petrecut in parcul tematic cu dinozauri din zona Hațeg, județul Hunedoara. Conform primelor informații, coarda tirolienei pe care se aflau copiii s-a rupt, provocand caderea acestora de la o inalțime de 2 –…

- Portul turistic din Jurilovca, o investiție de peste 19 milioane de lei și cea mai mare investiție in infrastructura din fonduri europene din comuna, se confrunta cu probleme grave din cauza namolului acumulat in canalul de acces. Adancimea canalului a scazut la doar jumatate de metru, provocand dificultați…

- Guvernul va adopta in ședința de azi un proiect de hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi majorat la 3.700 lei lunar incepand cu data de 1 iulie 2024, ceea ce reprezinta o creștere de 12,12%, fața…

- Un incident tragic a avut loc la metrou, luni, 27 mai, in timpul pranzului, in stația „Eroilor”, conform anunțului facut de Metrorex. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul pare sa fie rezultatul unei posibile tentative de suicid. Serviciul Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare (SMURD)…

- Probleme tehnice in mai multe rețele de telefonie, fiind afectate serviciile de internet și de Tv furnizate de Orange, Vodafone și Digi. Primele probleme au fost semnalate vineri dupa-amiaza in rețeaua Orange, iar acestea s-au manifestat la nivel național. Reprezentanții companiei au ieșit cu un comunicat…

- Un comunicat al One United Properties prin care se dorește sa se prezinte o situație financiara cat mai solida surprinde anumite aspecte care demonstreaza ca societatea fondata de finanțiștii Victor Capitanu și Andrei Liviu Diaconescu are probleme. Este pentru a doua oara intr-un timp scurt cand compania…

- PUTEREA a relatat recent despre potențialele dificultați pe care le-ar putea intampina proprietarii dezvoltatorului One United Properties. Astazi, un comunicat emis de societate confirma o parte din aceste suspiciuni, aratand ca modelul de afaceri sufera deficiențe semnificative. Un comunicat emis astazi…