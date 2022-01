Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care s-a simțit rau a fost ajutat de carabinieri. Militarii au chemat la fața locului o ambulanța. Cazul s-a produs ieri, 13 ianuarie, in municipiul Chișinau, transmite Noi.md cu referire la Știri.md. Militarii Direcției Regionale Centru erau implicați in serviciul de menținere a ordinii publice…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Radauți a incasat in cateva minute doua amenzi, in valoare totala de 2.000 de lei. Totul a plecat de la un apel la 112 din seara zilei de miercuri, 5 ianuarie, cand un copil de 14 ani a reclamat ca o persoana necunoscuta l-a amenințat cu un cuțit in timp ce se ...

- Se intorcea de la școala, dar a incurcat transportul public și s-a ratacit. Un copil de 7 ani a fost gasit pe strada Aerodromului din municipiul Balți, de catre polițiștii INSP, care patrulau sectorul de drum respectiv. Minorul a fost observat pe marginea carosabilului vizibil speriat și agitat.

- Un minor aflat in cautare pentru furt a fost reținut de carabinieri. S-a intamplat luni seara, in jurul orei 21:40. Echipajul de carabinieri care patrula pe strada Butucului din sectorul Botanica al Capitalei a observat un minor care se plimba singur, fara sa fie insoțit de parinți.

- Prim-adjunctul șefului Comisiei Comunitații Statelor Independente (CSI) a Dumei de Stat, Konstantin Zatulin, a cerut inițierea unei anchete de catre guvernul rus in legatura cu expulzarea de pe Aeroportul din Chișinau a cetațenilor ruși, care se indreptau, duminica, 12 decembrie, spre Transnistria,…

- Duminica, in intreaga tara sunt prognozate ploi. La Briceni si Soroca vor fi 7 grade, la Balti și Orhei 8, iar la Tiraspol 10 grade Celsius. La Leova sunt așteptate 11 grade, iar la Comrat și Cahul cu un grad mai mult.In Capitala, maximele vor fi de 10 grade.

- Irina Tanase a confirmat ca Liviu Dragnea a parasit-o și ca nu ii mai vorbește de cateva zile. Tot ea a precizat pentru gandul.ro ca iși dorește tare mult sa se impace cu fostul politician, iși dorește ca acesta sa revina acasa, sa fie totul la fel ca inainte. Liviu Dragnea, 58 de ani, avea o relație…

- Un copil, care s-a ratacit pe o strada din Balți, a fost observat de militarii implicați la menținerea ordinii publice.Potrivit carabinierilor, minorul a fost surprins joi singur, dezorientat, aproximativ la ora 13:05.