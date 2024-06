A căzut și mitul pompelor de căldură. Consumul de energie, peste jumătate din producția națională Decarbonizarea in energia termica a cladirilor rezidențiale din mediul urban este un obiectiv imposibil. Cogenerarea este mult prea scumpa fara subvenții masive, panourile solare nu funcționeaza iarna, iar pompele de caldura, pe care mizeaza Guvernul, sunt pur și simplu o aberație. Consumul de energie al acestora ar insemna mai mult de jumatate din producția naționala, […] The post A cazut și mitul pompelor de caldura. Consumul de energie, peste jumatate din producția naționala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

