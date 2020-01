A cazut rețeaua de telefonie mobilă Orange! Probleme grave la rețeaua de telefonie mobila Orange azi 14 ianuarie. Incepand cu ora 17:00 foarte mulți utilizatori din județ nu au putut sa iși foloseasca telefoanele pentru ca, deși aceastea aratau ca au semnal nu puteau suna pe nimeni și nici nu puteau fi sunați. Sunt afectați atat utilizatorii de cartela prepay cat și […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

