A căzut primul „cap" important în cazul „azilelor groazei". Șeful IPJ Ilfov, împins să plece A venit si prima demisie a unei persoane importante, dupa scandalul national numit „azilele groazei". Șeful IPJ Ilfov a parasit funcția, marți seara. Dupa plecarea lui din funcție, ar urma sa fie schimbați și doi adjuncți ai sai, precum și conducerea poliției Voluntari. Cu toții sunt anchetați in dosarul DIICOT.

