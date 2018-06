Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de groaza in sudul Indiei. Un barbat de 35 de ani a murit dupa ce a cazut intr-o cascada, in timp ce se fotografia. In filmuletul video putem observa cum barbatul a alunecat si a cazut in cascada, in timp ce incerca sa obtina o fotografie cat mai reusita.

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe bulevardul I.C.Bratianu. Un barbat a fost preluat de ambulanta si transportat la spital.Potrivit martorilor, barbatului i s ar fi facut rau si s a prabusit pe trecera de pietoni.Un sofer, martor la cele intamplate, a oprit la fata locului.Politistii…

- In jur de 890 de hectare au fost arse de lava de pe 3 mai pana in prezent, in cea mai distructiva eruptie a vulcanului in ultimul secol. „Opt case au fost distruse pe aceasta strada in 12 ore”, a declarat localnicul Ikaika Marzo, facand referire la complexul Leilani Estates de pe Insula Mare…

- O camioneta plina cu lemne in care se aflau trei barbati a cazut, vineri, de pe un pod intr-o rapa, accidentul avand loc pe drumul care leaga municipiul Arad de Ineu. Soferul a reusit sa iasa, celelalte doua persoane, ramanand incarcerate. Unul dintre barbati a fost descarcerat si i s-au aplicat…

- Minutul 36 al meciului dintre Sepsi OSK și Poli Timișoara a oferit un moment șocant. Benjamin Kuku și tanarul Denis Haruț au fost in prim plan. VEZI AICI VIDEO Cei doi s-au ciocnit violent la un duel la cap la mijlocul terenului și s-au prabușit inconștienți pe gazon. Primul și-a revenit dupa doar cateva…

- Imagini rusionase surprinse cu un politician PNL! Dupa ce un primar liberal a fost arestat, azi, pentru 30 de zile, un alt liberal e in centrul atenției. Barbatul a fost filmat de un localnic in timp ce dormea intr-un sant, in stare avansata de ebrietate.Potrivit presei locale, ar fi vorba…

- REVOLTATOR… Imagini dureroase, la Huși! Un barbat in varsta sta intins pe jos, cazut, probabil, chiar in fața Spitalului municipal “Dimitrie Castroian” și, deși au trecut multe ore de cand se afla acolo, nimeni nu a venit sa ii dea o mana de ajutor sau sa vada daca macar mai traiește. Cei care trec…

- Un microbuz a cazut in raul Bistrita, de pe podul de la Viisoara. Sapte persoane au murit, iar alte doua sunt date disparute, dupa ce microbuzul in care se aflau zece oameni a cazut in canalul de aductiune al raului Bistrita, in zona localitatii Viisoara din judetul Neamt.