- Un barbat a murit subit, dupa ce și-ar fi pierdut cunoștința. Astfel, luni, 15 mai, in IP Rașcani a parvenit informația precum ca pe str. Albișoara, o persoana decedata la locul de munca, la un magazin de dulciuri, scrie Echipa.md . Imediat, la fața locului s-a deplasat grupa operativa, fiind solicitat…

- Un barbat de 34 de ani, șoferul unui TIR, a pierdut controlul asupra volanului, a derapat de pe traseu și s-a tamponat intr-un gard, pe strada Spicului din Capitala. Informația a fost comunicata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Natalia Stati.

- Un barbat de 36 de ani a decedat, dupa ce a cazut peste balconul unui apartament situat la etajul 9. Cazul a avut loc astazi, 25 aprilie, in or. Durlești. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Natalia Stati, ofițera de presa din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau.

- O minora a incercat sa se arunce in gol de pe acoperișul Hotelului Național din Capitala. Cazul a avut loc miercuri, 12 aprilie, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant din Chișinau. Informația a fost confirmata pentru Jurnal.md de catre ofițerul de presa al Poliției capitalei, Natalia Stati. Poliția…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața in capitala, in care au fost implicate doua automobile. Un taximetru s-a lovit violent cu o alta mașina. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Natalia Stati, ofițera de presa din cadrul Direcției de Poliție a municipiului Chișinau.

- O femeie, in varsta de 57 de ani, a murit subit in timpul calatoriei cu un taxi. Totul s-a intamplat in seara zilei de 1 martie, in jurul orei 18:25. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a Direcției de Poliție a municipiului Chișinau, Natalia Stati.

- Un barbat de 67 de ani a murit, dupa ce, din propria neatenție, a cazut in gol de la etajul 6 al apartamentului in care locuia. Totul s-a intamplat in seara zilei de ieri, 21 februarie, in jurul orei 22:46. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre ofițera de presa a Direcției de Poliție…

- O femeie a fost transportata la spital, dupa ce a fost calcata de un troleibuz, in sectorul Rișcani din capitala. Informația a fost confirmata, pentru UNIMEDIA, de ofițera de presa a Direcției de poliție a municipiului Chișinau, Natalia Stati. Potrivit informațiilor, femeia ar fi incercat sa traverseze…