Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 19 ani și-a pierdut cheile de la casa și a incercat sa sara din balconul vecinului, in balconul apartamentului ei. Fata a cazut de la etajul șapte al blocului in care locuia. Natalie Cormack, 19 ani, lucra intr-un bar al unui resort din Spania. Intorcandu-se acasa, fata și-a dat seama ca…

- O adolescenta de 16 ani a murit marti dimineata dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, Paula Cochera."O echipa de politisti este la fata locului pentru a efectua cercetari. Deocamdata…

- O adolescenta de 16 ani a murit marti dimineata dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuia, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Satu Mare, Paula Cochera. O echipa de politisti este la fata locului pentru a efectua cercetari. Deocamdata…

- Pelayo Novo Garcia, mijlocașul de 27 de ani de la Albacete și fost jucator la CFR Cluj, se afla intr-o stare complicata dupa ce a cazut de la etajul trei. Presa din Spania scrie ca fotbalistul, care sambata, inaintea meciului Huesca - Albacete, a cazut de la etajul trei al hotelului, a suferit mai multe…

- O copila de 13 ani, din Botosani, se zbate intre viata si moarte dupa ce a cazut din mansarda blocului in care locuia. Adolescenta are multiple leziuni si a fost transferata de urgenta la Iasi. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, un echipaj SMURD a intervenit duminica seara pentru a prelua o fata in varsta de 13 ani, care a cazut de la mansarda unui bloc cu patru etaje, situat pe strada Grivitei din municipiul Botosani. In urma caderii,…

- (update 12:50) Noi detalii in cazul elevei de 10 ani, care a cazut de la etajul doi al unui liceu. Potrivit oamenilor legii, minora se afla la ora de educație fizica. Copila a cerut permisiunea de la profesor sa mearga la toaleta, insa cand a vrut sa iasa din instituție, paznicul nu i-a dat voie.

- Un adolescent de 18 ani a murit miercuri, 7 februarie, in urma unei caderi de la etajul 11 al unui bloc din cartierul clujean Marasti. Nu se stie daca acesta a cazut accidental sau s-a sinucis.